Kaytranada, MK, & More Join CRSSD Fest Fall Lineup

CRSSD Fest will return to San Diego’s Waterfront Park on October 1-2, and organizers have added a slew of big names to the 21+ event’s already stacked lineup.

MK and Kaytranada lead the Phase 2 charge, with Rezz, Matrixxman, Louis The Child, Eagles & Butterflies, and Leon Vynehall also confirmed to join the action. One more blurred out name has yet to be announced, but with the rest of the roster boasting Miike Snow, Zhu, Maya Jane Coles, and Lee Foss in addition to a wealth of other killer talent, it’s going to be a wild ride.

Grab your tickets here.

COMPLETE CRSSD FEST FALL 2016 LINEUP

AC SLATER

ALEX WAX & FOURZAN

BAKERMAT

BEARSON

BIG WILD

BONOBO DJ SET

BOYS DON’T DISCO

BRODINSKI

CASHMERE CAT

CHARLES MURDOCH

CLAPTONE

COLOUR VISION

DESTRUCTO B2B BUSY P

DJ HARVEY

DR. FRESCH

DUBFIRE

EAGLES & BUTTERFLIES

FKJ

FLIGHT FACILITIES

HUXLEY

KAYTRANADA

KLATCH

KUNGS

LANDIS LAPACE

LEE BURRIDGE

LEE FOSS B2B FELIX DA HOUSECAT

LEE K

LEON VYNEHALL

LIDO

LOUIS THE CHILD

M.A.N.D.Y.

MALAA

MASEGO

MATRIXXMAN

MAYA JANE COLES

METROPLANE

MIIKE SNOW

MK

MNEK

NORA EN PURE

REZZ

RITON

SAM FELDT

SHIBA SAN

SOPHIE

TA-KU

THOMAS JACK

TRIPPY TURTLE

WAVE RACER

ZHU

ZIMMER